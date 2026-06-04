Juve, possibile colpo a zero dal Napoli: lo sponsor è Spalletti

Grandi manovre a Torino in vista della prossima stagione: i bianconeri non possono più sbagliare dopo il sesto posto di quest’anno.

Nessun dubbio. Nonostante il sesto posto in classifica e la mancata qualificazione in Champions, la Juventus riparte da Luciano Spalletti. In dirigenza sono tutti convinti che il tecnico di Certaldo sia l’uomo ideale per il rilancio definitivo, ma va allestita una squadra all’altezza che possa permettergli di competere con chiunque.

L’ultima idea porta direttamente in casa Napoli e si chiama Juan Jesus, difensore brasiliano classe 1991 che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Spalletti – secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport’ – apprezzerebbe parecchio il 34enne originario di Belo Horizonte avendolo già allenato sia alla Roma che proprio in azzurro.

Attenzione anche al Bologna che segue da tempo il calciatore, ma la Juventus ci crede e vuole assolutamente mettere a segno quello che sarebbe un buonissimo affare a parametro zero.