INTER ICARDI SPALLETTI WANDA NARA / Il caso Icardi impazza più che mai, dopo le parole al veleno di Spalletti nel postpartita di Inter-Lazio. Wanda Nara, moglie e agente del giocatore, a 'Tiki Taka' per una volta getta acqua sul fuoco: "Mauro è pronto per giocare, poi dipenderà da quella che sarà la scelta dell'allenatore.

Se tornasse indietro farebbe altre scelte? Non so di che scelte parlate...Vista da dentro, la situazione può essere diversa da come appare. Mauro non ha detto niente, ma si sta allenando ed è pronto a tornare in campo. Ha partecipato molto alla partita spingendo i compagni, lo ha fatto anche nelle partite viste da casa. Ci tiene tanto e non deve dirlo pubblicamente o twittarlo sui social. Le parole di Spalletti? Uno come Mauro è abituato a sentire tante cose intorno, ma è focalizzato sul giocare e sull'aiutare l'Inter".