CHELSEA SARRI HIGUAIN / Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea. Un paio di lampi e tante delusioni per il centravanti argentino che sembra aver patito l'adattamento al massimo campionato britannico. Lo stesso Sarri, ha ammesso le difficoltà di Higuain in Premier come sottolineato al 'Daily Mail': "Gonzalo mi ha detto che è difficile per lui adesso, perché l’impatto fisico dei difensori qui è davvero molto forte.

Inoltre gli arbitri di Premier League sono davvero molto diversi rispetto all’Italia, quindi è un altro calcio per lui, soprattutto per un attaccante è un calcio davvero molto diverso. Penso che abbia bisogno di tempo, ma noi adesso non ne abbiamo. Abbiamo bisogno di lui al suo massimo livello e spero di vederlo così negli ultimi due mesi. Penso che non sia facile abituarsi a questo campionato. Il livello è diverso, il modo di giocare è diverso, e penso che soprattutto per un attaccante è davvero molto difficile abituarsi alla Premier League in soli uno o due mesi”.