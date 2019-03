UDINESE GENOA PRANDELLI / Dopo la sconfitta rimediata alla Dacia Arena contro l'Udinese, Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare la sconfitta rimediata dai suoi uomini nel primo anticipo del sabato della 29esima giornata di Serie A. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole: ''Dopo la sosta devi fare sempre i conti con diverse incognite.

La partita si è messa subito in salita dopo quattro minuti ed è diventata sempre più complicata. Si sono verificati alcuni momenti di tensione nello spogliatoio e prenderò i dovuti provvedimenti. In questo finale di stagione c'è ancora molto da migliorare soprattutto quando giochi contro squadre molto chiuse. Non è possibile che prendi gol al quarto minuto e poi ti cade tutto quello che avevi provato. Lapadula? Ha avuto tanti problemi fisici, sta lavorando con determinazione e poi ha delle ottime qualità. Oggi mi sembrava giusto premiarlo''.