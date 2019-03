CALCIOMERCATO INTER ZAPATA NEWCASTLE / Si allunga la lista delle pretendenti per Duvan Zapata. Secondo quanto riportato dal 'Chronicle Live', anche il Newcastle di Rafa Benitez - che ha già allenato il giocatore ai tempi del Napoli - avrebbe messo nel mirino l'attaccante dell'Atalanta.

Il colombiano, accostato in Italia a Inter e Roma, sarebbe inoltre seguito dal West Ham. Come anticipato da 'Calciomercato.it', però, il classe 1991 non ha ancora ricevuto offerte.

