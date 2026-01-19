Inter, de Vrij in Premier subito: ecco la situazione | CM

Il difensore olandese è in scadenza di contratto il prossimo giugno

Dall’Inghilterra hanno rilanciato dell’interesse di Nottingham Forest e Newcastle per Stefan de Vrij. Soprattutto dei ‘Magpies’, i quali starebbero pensando all’olandese dato che nel ruolo hanno perso per infortunio Lascelles, Burn e soprattutto Schar. L’austriaco dovrà star fuori per 3 mesi dopo l’intervento alla caviglia andata ko nel match con il Leeds.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento non c’è però niente di concreto sia con il Nottingham che con il Newcastle. In Uk si è parlato addirittura di un possibile affare in prestito, ma è una ipotesi inverosimile visto che de Vrij ha il contratto che scade a giugno.

De Vrij sta giocando poco (588′ in tutto) e in ottica Mondiale può metterlo a forte rischio convocazione, per questo una sua partenza anticipata non è da escludere.

L’Inter aveva già aperto alla sua cessione (a titolo definitivo) nei colloqui con l’Al-Hilal in merito all’operazione Cancelo, poi sfumata. Col passare dei giorni l’addio a gennaio del classe ’92 diventa sempre meno possibile, anche se la situazione resta fluida e potrebbe cambiare totalmente con l’arrivo di un nuovo terzino destro.