L’affare è chiuso e ora tutto su Bastoni: un’offerta da capogiro per l’Inter

Le ultime sul difensore nerazzurro tra presente e futuro

Bastoni tornerà titolare domani sera nel big match di Champions contro l’Arsenal. L’Inter di Chivu deve fare almeno 4 punti nelle ultime giornate della League Phase per avere la certezza di qualificazione agli ottavi senza passare dai fastidiosi playoff.

Il difensore di Casalmaggiore si riprenderà il suo posto sul centro-sinistra dopo aver riposato sabato pomeriggio in casa dell’Udinese, sconfitta di misura per 1-0 da Lautaro e compagni.

Il classe ’99 è uno dei pilastri della formazione nerazzurra. Un dato eloquente: il numero 95 è il giocatore di movimento fin qui più utilizzato da Chivu. Alle sue spalle c’è Akanji, il quale però è a disposizione del tecnico romeno soltanto dalla terza giornata di campionato.

Non solo il più impiegato, Bastoni è pure uno dei più corteggiati sul calciomercato. Nelle scorse settimane fonti catalane hanno rilanciato dell’interesse nei suoi confronti da parte del Barcellona. Il club blaugrana, però, non ha al momento la forza economica per far vacillare l’Inter, a differenza delle big inglesi.

Il riferimento è al Liverpool, a caccia dell’erede di Virgil van Dijk. Secondo ‘Team Talk’ l’interesse dei ‘Reds’ per il difensore interista si è ulteriormente rafforzato dopo che è sfumato Marc Guehi, preso dal Manchester City: l’affare con il Crustal Palace può toccare i 30 milioni con i bonus, una cifra ‘folle’ dato che il centrale inglese è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Da Guehi a Bastoni, il Liverpool vuole giustamente prendere un difensore di spessore internazionale per sostituire un top come van Dijk.

Bastoni tra rinnovo e… Liverpool: per far vacillare l’Inter serve una maxi offerta

Il nerazzurro è mancino come l’olandese, ha già un’ottima esperienza ma anche ulteriori margini di crescita, considerato che il prossimo 13 aprile spegnerà ‘solo’ 27 candeline. Insomma, per i ‘Reds’ sarebbe un investimento sia per il presente che per il futuro.

Per l’Inter è incedibile, tanto che a fine stagione – se non prima, come per Dimarco – Marotta e Ausilio potrebbero iniziare una trattativa per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2028. Un rinnovo con annesso aumento di ingaggio: l’attuale è sui 5,5 milioni di euro a stagione.

Per portarlo ad ‘Anfield Road’, dunque, il Liverpool ha una sola possibilità: mettere sul piatto una cifra da capogiro. 70, 80 milioni di euro. Solo così, del resto, potrebbe provare ad abbattere il muro interista.