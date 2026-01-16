Atalanta
Doppia conferma su Guehi: niente Inter o Juve, va da Guardiola per una cifra folle | CM

Foto dell'autore

Il difensore in scadenza col Crystal Palace piaceva alle due big italiane

Niente Italia, nello specifico niente Inter o Juve nel futuro di Marc Guehi. Lo scorso 14 ottobre, qui su Calciomercato.it, avevamo parlato di sicuro addio al Crystal Palace del difensore inglese in scadenza a giugno. Ma anche che sarebbe stato difficilissimo vederlo in Serie A, nonostante l’interesse di nerazzurri e bianconeri.

Guehi con la Nazionale inglese
Guehi con la Nazionale inglese

Il futuro del classe 2000 di origini ivoriane, infatti, sarà in Inghilterra, in Premier League, ma con la maglia del Manchester City.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’operazione è in chiusura con la cifra dell’operazione che coi bonus potrebbe raggiungere quota 30 milioni di euro. E parliamo di un giocatore non top e fra cinque mesi prendibile a zero, ma questo è il calcio inglese…

Ovviamente Guehi si trasferirà subito alla corte di Pep Guardiola, bisognoso di un rinforzo importante dopo gli infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato dei ‘Citizens’.

