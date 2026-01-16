Doppia conferma su Guehi: niente Inter o Juve, va da Guardiola per una cifra folle | CM

Il difensore in scadenza col Crystal Palace piaceva alle due big italiane

Niente Italia, nello specifico niente Inter o Juve nel futuro di Marc Guehi. Lo scorso 14 ottobre, qui su Calciomercato.it, avevamo parlato di sicuro addio al Crystal Palace del difensore inglese in scadenza a giugno. Ma anche che sarebbe stato difficilissimo vederlo in Serie A, nonostante l’interesse di nerazzurri e bianconeri.

Il futuro del classe 2000 di origini ivoriane, infatti, sarà in Inghilterra, in Premier League, ma con la maglia del Manchester City.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’operazione è in chiusura con la cifra dell’operazione che coi bonus potrebbe raggiungere quota 30 milioni di euro. E parliamo di un giocatore non top e fra cinque mesi prendibile a zero, ma questo è il calcio inglese…

Ovviamente Guehi si trasferirà subito alla corte di Pep Guardiola, bisognoso di un rinforzo importante dopo gli infortuni che hanno falcidiato il reparto arretrato dei ‘Citizens’.