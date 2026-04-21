Lazio, via due stelle in estate per 45 milioni: la situazione | CM

Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne il calciomercato Lazio: i tifosi di certo non saranno felici.

La più grande sorpresa della 33esima giornata di Serie A è rappresentata, senza ombra di dubbio, dalla Lazio che si è imposta sul campo del Napoli per 2-0 grazie alle reti di Cancellieri e Basic. Un successo inaspettato che permette alla squadra allenata da Maurizio Sarri di agguantare il nono posto in classifica, ad appena un punto dal Bologna.

In attesa di capire come si concluderà la stagione, arrivano conferme importantissime su quello che sarà il calciomercato estivo del club capitolino. La dirigenza quasi sicuramente venderà due pezzi pregiati della rosa, ovvero Mario Gila e Matteo Zaccagni.

Il difensore spagnolo classe 2000 piace a Inter e Milan, che sono pronte ad affrontarsi in un derby senza esclusione di colpi: la valutazione del 25enne originario di Barcellona è di circa 30 milioni. Zaccagni – secondo quanto raccolto dalla nostra redazione – sarebbe invece un obiettivo concreto del Napoli e potrebbe cambiare aria per 15 milioni. Una doppia cessione eccellente, che garantirebbe alla Lazio qualcosa come 45 milioni di euro complessivi: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.