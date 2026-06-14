Juve, sfuma Lucumi: una big di Serie A può pagare la clausola

Il difensore della nazionale colombiana si appresta a salutare il Bologna in estate: ecco dove può finire.

Nell’ultimo campionato è stato tra i migliori difensori per rendimento e adesso il nome di Jhon Janer Lucumi Bonilla è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo. La Juve ci ha fatto un pensierino nei giorni scorso e continua a monitorare la situazione, ma al momento i bianconeri sarebbero in ritardo rispetto a un’altra big del campionato italiano.

La Roma, infatti, avrebbe individuato proprio in Lucumi il rinforzo ideale per la retroguardia di Gian Piero Gasperini e – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ – sarebbe addirittura intenzionata a pagare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Una pessima notizia per Spalletti che quasi sicuramente dovrà rinunciare a Lucumi, ormai diretto verso la capitale e la casacca giallorossa.