Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, sfuma Lucumi: una big di Serie A può pagare la clausola

Foto dell'autore

Il difensore della nazionale colombiana si appresta a salutare il Bologna in estate: ecco dove può finire.

Nell’ultimo campionato è stato tra i migliori difensori per rendimento e adesso il nome di Jhon Janer Lucumi Bonilla è finito sul taccuino di alcune delle principali compagini di Serie A e non solo. La Juve ci ha fatto un pensierino nei giorni scorso e continua a monitorare la situazione, ma al momento i bianconeri sarebbero in ritardo rispetto a un’altra big del campionato italiano.

Lucumì contro Conceicao in Juve-Bologna
Lucumi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Roma, infatti, avrebbe individuato proprio in Lucumi il rinforzo ideale per la retroguardia di Gian Piero Gasperini e – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ – sarebbe addirittura intenzionata a pagare la clausola rescissoria da 28 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Una pessima notizia per Spalletti che quasi sicuramente dovrà rinunciare a Lucumi, ormai diretto verso la capitale e la casacca giallorossa. 

5148

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU