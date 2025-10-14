Guehi a costo zero, via libera per Inter e Juve | CM.IT

Il difensore inglese è in scadenza di contratto con il Crystal Palace

Marc Guehi è e sarà nei prossimi mesi una delle grandi opportunità a costo zero del mercato internazionale. Secondo fonti vicine al difensore interpellate da Calciomercato.it, non ci sono margini per un rinnovo del contratto col Crystal Palace in scadenza a giugno 2026.

Venticinque anni compiuti lo scorso luglio, l’inglese con origini ivoriane stava per lasciare il Crystal già sul finire della passata finestra estiva. Era praticamente tutto fatto per il suo passaggio al Liverpool, ma anche per il suo sostituto, l’ex Spal e Fiorentina Igor, poi il tecnico degli ‘Eagles’ Glasner ha minacciò le dimissioni in caso di cessione di Guehi, tra i leader nonché il capitano della squadra e così l’affare tramontò.

Corsa a Guehi a zero, Inter e Juve partono dietro

Il Liverpool rimane davanti a tutti nella corsa al cartellino del classe, ma è normale che la possibilità di ingaggiare il classe 2000 a zero ingolosisca pure altri top club inglesi e stranieri. Così come due delle grandi del calcio italiano, Inter e Juventus. Entrambe vengono segnalate sulle tracce di Guehi, seguito dalla stessa agenzia che rappresenta Calhanoglu, in vista della stagione ventura, ma è chiaro che partono dietro non avendo il medesimo potenziale economico delle concorrenti.