Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona

Il difensore nerazzurro fa gola al club blaugrana ed è in scadenza a giugno 2028

Bastoni è uno dei migliori difensori al mondo. Uno dei più moderni, viste le sue grandi qualità tecniche. Un regista, spesso un attaccante aggiunto.

È quindi normale che faccia gola ai principali club europei, in primis a quelli di Premier. ‘Sport’ ha rilanciato pure l’interesse del Barcellona, un interesse forte che nasce già qualche stagione fa.

Bastoni, tentativo del Barcellona (AnsaFoto/AI) – Calciomercato.it

Il club del presidente Laporta si sarebbe già mosso con l’entourage del classe ’99, che il quotidiano catalano ha definito “sogno proibito” per un motivo molto semplice: per far vacillare l’Inter, il Barca dovrebbe presentare una proposta davvero irrifiutabile. 70/80 milioni? Se non stiamo su queste cifre, poco ci manca…

Per come sta (mal) messo il Barcellona, l’operazione è fuori portata in partenza anche dovesse trovare terreno fertile con il giocatore – e perché non dovrebbe, del resto parliamo sempre di uno dei club più importanti del panorama mondiale – pilastro dell’Inter fin dall’estate 2019, quando varcò il cancello di Appiano Gentile.

Da allora Bastoni ha vinto, e da protagonista 7 trofei, 2 scudetti inclusi andando due volte in finale di Champions. Nel mezzo un Europeo con l’Italia di Mancini. Con la maglia nerazzurra 277 presenze, 7 gol e la bellezza di 28 assist. Definirlo difensore, insomma, è davvero poco.

Inter, Bastoni resta e rinnova

A meno di offerte da capogiro, dunque, Bastoni continuerà ad essere uno dei punti fermi dell’Inter. Con il suo agente i rapporti sono eccellenti e a fine stagione (o già in primavera), visti gli importanti apprezzamenti esteri, Marotta e Ausilio potrebbero avviare le pratiche per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2028.

Inter, Bastoni resta e rinnova (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Bastoni potrebbe prolungare di uno-due anni e vedersi aumentare, magari ad altezza Barella (circa 6/6,5 milioni) il suo odierno stipendio che è di circa 5,5 milioni netti.

