Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona

Il difensore nerazzurro fa gola al club blaugrana ed è in scadenza a giugno 2028

Bastoni è uno dei migliori difensori al mondo. Uno dei più moderni, viste le sue grandi qualità tecniche. Un regista, spesso un attaccante aggiunto.

È quindi normale che faccia gola ai principali club europei, in primis a quelli di Premier. ‘Sport’ ha rilanciato pure l’interesse del Barcellona, un interesse forte che nasce già qualche stagione fa.

Il club del presidente Laporta si sarebbe già mosso con l’entourage del classe ’99, che il quotidiano catalano ha definito “sogno proibito” per un motivo molto semplice: per far vacillare l’Inter, il Barca dovrebbe presentare una proposta davvero irrifiutabile. 70/80 milioni? Se non stiamo su queste cifre, poco ci manca…

Per come sta (mal) messo il Barcellona, l’operazione è fuori portata in partenza anche dovesse trovare terreno fertile con il giocatore – e perché non dovrebbe, del resto parliamo sempre di uno dei club più importanti del panorama mondiale – pilastro dell’Inter fin dall’estate 2019, quando varcò il cancello di Appiano Gentile.

Da allora Bastoni ha vinto, e da protagonista 7 trofei, 2 scudetti inclusi andando due volte in finale di Champions. Nel mezzo un Europeo con l’Italia di Mancini. Con la maglia nerazzurra 277 presenze, 7 gol e la bellezza di 28 assist. Definirlo difensore, insomma, è davvero poco.

Inter, Bastoni resta e rinnova

A meno di offerte da capogiro, dunque, Bastoni continuerà ad essere uno dei punti fermi dell’Inter. Con il suo agente i rapporti sono eccellenti e a fine stagione (o già in primavera), visti gli importanti apprezzamenti esteri, Marotta e Ausilio potrebbero avviare le pratiche per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2028.

Bastoni potrebbe prolungare di uno-due anni e vedersi aumentare, magari ad altezza Barella (circa 6/6,5 milioni) il suo odierno stipendio che è di circa 5,5 milioni netti.