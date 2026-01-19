Atalanta
Inter, allarme rientrato per Lautaro: l’undici anti-Arsenal di Chivu | VIDEO CM

Vigilia di Champions League per la formazione nerazzurra: le condizioni del capitano argentino in vista della sfida contro i ‘Gunners’

Lautaro Martinez si allena a parte, ma nessun allarme ad Appiano Gentile dove l’Inter ha svolto questa mattina la rifinitura in vista del big match di Champions League contro l’Arsenal.

Lautaro Martinez, le ultime in vista di Inter-Arsenal
Lautaro Martinez, capitano dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il capitano nerazzurro si è allenato a parte nei 15 minuti dedicati ai giornalisti, mentre i compagni di squadra svolgevano il riscaldamento e il classico torello di inizio allenamento. Lavoro personalizzato programmato per il ‘Toro’ argentino come appreso da Calciomercato.it, che non mette in dubbio però la sua presenza per la fondamentale sfida di domani sera a San Siro contro la capolista della Premier League.

Inter-Arsenal, torna la Thu-La in attacco

Lautaro farà coppia nel reparto offensivo con Thuram, ricomponendo la ‘Thu-La’ dopo la panchina del francese nella vittoriosa trasferta di campionato sul campo dell’Udinese.

A centrocampo, con Calhanoglu ancora ai box, spazio per Zielinski in regia con Barella e Mkhitaryan, quest’ultimo favorito su Sucic. Sulle fasce conferma per Luis Henrique, mentre a sinistra ci sarà ovviamente Dimarco. In difesa va verso la titolarità Bisseck, in vantaggio nel ballottaggio con Acerbi. Akanji agirà quindi al centro, con Bastoni a completare il reparto da braccetto mancino. Assenti all’allenamento odierno i lungodegenti Calhanoglu, Dumfries, Palacios e Di Gennaro.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

