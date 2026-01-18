Beffa Inter, salta tutto in extremis: c’è l’accordo con i bianconeri

Pessime notizie in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato: sfuma l’affare quando sembrava tutto fatto.

L’Inter si impone sul campo dell’Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e consolida il primato in classifica. I nerazzurri sono un rullo compressore e stanno dimostrando di essere, senza ombra di dubbio, i grandi favoriti per la conquista dello scudetto.

Adesso, però, arriva una pessima notizia per la squadra allenata da Chivu: l’affare per portare Branimir Mlacic a Milano sembrava ormai positivamente concluso e, invece, il padre del difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato ha preso tempo e adesso rischia di saltare tutto.

Mlacic-Inter, beffa in arrivo: accordo con i bianconeri

Anzi, è in arrivo una vera e propria beffa per l’Inter. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘TuttoUdinese.it’, proprio la compagine friulana avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’Hajduk sulla base di 5 milioni di euro, con Mlacic che rimarrebbe in prestito nel suo attuale club fino al termine della stagione.

Dopo la sconfitta di ieri, l’Udinese si può prendere la sua rivincita sull’Inter in chiave mercato: seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore.