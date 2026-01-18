Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Beffa Inter, salta tutto in extremis: c’è l’accordo con i bianconeri

Foto dell'autore

Pessime notizie in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato: sfuma l’affare quando sembrava tutto fatto. 

L’Inter si impone sul campo dell’Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e consolida il primato in classifica. I nerazzurri sono un rullo compressore e stanno dimostrando di essere, senza ombra di dubbio, i grandi favoriti per la conquista dello scudetto.

Mlacic dopo il rinnovo con l'Hajduk
Mlacic (Screen Youtube Hajduk Spalato) – Calciomercato.it

Adesso, però, arriva una pessima notizia per la squadra allenata da Chivu: l’affare per portare Branimir Mlacic a Milano sembrava ormai positivamente concluso e, invece, il padre del difensore classe 2007 dell’Hajduk Spalato ha preso tempo e adesso rischia di saltare tutto.

Mlacic-Inter, beffa in arrivo: accordo con i bianconeri

Anzi, è in arrivo una vera e propria beffa per l’Inter. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘TuttoUdinese.it’, proprio la compagine friulana avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’Hajduk sulla base di 5 milioni di euro, con Mlacic che rimarrebbe in prestito nel suo attuale club fino al termine della stagione.

Dopo la sconfitta di ieri, l’Udinese si può prendere la sua rivincita sull’Inter in chiave mercato: seguiremo con grande attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie