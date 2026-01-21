L’Inter lo riporta in Serie A dopo sei mesi: colpo a sorpresa ma irrompe il Napoli con una magia

I nerazzurri tornano su un vecchio pallino per la fascia, ma Lucca sblocca tutto per un sorpasso improvviso

L’Inter non si è ancora mossa in maniera importante sul mercato, non avendo particolari necessità o lacune evidenti anche a livello numerico nella propria rosa. La scure degli infortuni si è abbattuta alla Pinetina in maniera decisamente ridotta rispetto a molte altre squadre in Serie A, in primis al Napoli come la Roma e la Lazio, la Juve o il Milan. Ma è ovvio che dei difetti ci sono e in ruoli già abbastanza individuati: difesa ed esterni.

Non a caso i nerazzurri ha puntato il centrale classe 2007 Mlacic, che ora potrebbe riaprirsi dopo le difficoltà dei giorni scorsi per il cambio di procura, e si è parlato di un clamoroso ritorno come quello di Ivan Perisic che come vi abbiamo raccontato aveva dato la sua disponibilità e resta uno scenario da fine mercato. Anche se il pallino di Marotta e dell’Inter resta Dan Ndoye, ex Bologna ora al Nottingham che lo ha pagato profumatamente pochi mesi fa. Secondo ‘FcInterNews.it’ è stato addirittura offerto anche Strefezza che gioca nell’Olympiacos.

Parlando appunto di Ndoye, però, è facile intuire come gli inglesi – che lo hanno pagato in estate 42 milioni più bonus e il 20% della rivendita da dare al Bologna – non siano tanto propensi a lasciarlo andare. Di certo non a cifre inferiori a quelle menzionate. C’è un altro problema per l’Inter e si chiama Napoli: secondo Raffaele Auriemma, infatti, il Napoli otterrà una fideiussione per coprire i 26 milioni del riscatto di Lucca da attivare subito in modo da poterlo cedere proprio al Nottingham insieme a Olivera (30 milioni ciascuno). In questo modo gli azzurri – scrive il giornalista – darebbero l’assalto proprio a Ndoye, trattato a lungo già in estate ma ritenuto troppo costoso. Un giro incredibile che metterebbe al tappeto l’Inter.