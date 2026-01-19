Atalanta
Inter, colpo di scena Akanji: l’addio a gennaio che lascia tutti senza parole

Retroscena clamoroso sul difensore svizzero che è diventato in poco tempo il perno assoluto della difesa nerazzurra

L’Inter si prepara a una sfida fondamentale per il suo cammino in Champions League e ovviamente per tutta la sua stagione, perché condizionerà calendario, energie fisiche e mentali ma non solo. I nerazzurri domani sera ospiteranno l’Arsenal di Arteta lanciatissimo in Premier, nonostante il pareggio inaspettato col Nottingham che gli ha fatto perdere l’occasione di andare a +9 sul City e l’Aston Villa. La situazione di classifica della squadra di Chivu in Champions si è un po’ complicata con il ko interno contro il Liverpool, ma in ogni caso resta tutto interamente nelle sue mani.

Manuel Akanji (Ansafoto)

I punti sono 12, per ora dentro le prime 8 che vanno direttamente agli ottavi, ma decisamente molto a rischio playoff visto che a pari punti ci sono diverse squadre e che la graduatoria è cortissima. Per cui non si potrà più sbagliare. Sarà sicuramente importante contare sempre sul vero perno di questa difesa, Manuel Akanji arrivato in estate dal Manchester City. Il centrale svizzero è in prestito con un obbligo di riscatto che si attiverà solamente a determinate condizioni: scudetto e 50% delle presenze.

Se la seconda scatterà sicuramente, per la prima chiaramente bisognerà attendere ma le possibilità, vista la classifica della Serie A, ci sono tutte. Akanji tra l’altro ha dimostrato già ora grande attaccamento alla causa, come dimostra il retroscena svelato dallo stesso calciatore in conferenza pochi minuti fa. “Il mio futuro? Mi hanno chiesto se c’erano possibilità di ritornare al City in inverno e ho detto no, zero. Per il resto vedremo a fine stagione. Non dipende solo da me, ma se devo dire la mia io sono molto contento qui”, le sue parole. Un bell’attestato.

