Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, Chivu non lo vede: pronta la ‘retrocessione’ in Under 23

Foto dell'autore

Clamorosa decisione in casa Inter: il calciatore non gioca mai e si appresta ad essere retrocesso in Under 23. 

L’Inter si gode il primato in classifica dopo la convincente vittoria sul campo dell’Udinese nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri, però, osservano con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di sfruttare eventuali occasioni e di cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Chivu.

Palacios-Inter, i dettagli
Palacios – Calciomercato.it

Tra questi c’è sicuramente Tomas Palacios, attualmente fermo ai box per infortunio e fuori dal progetto tecnico-tattico dell’allenatore dell’Inter.

Palacios verso la retrocessione in Under 23: le ultime

Il 22enne argentino ha un buon mercato e, fin qui, è finito nel mirino di alcune compagini del campionato greco e turco. Attenzione, inoltre, anche a un possibile ritorno in patria con la casacca dell’Independiente Rivadavia.

Dalla decisione di Palacios dipenderà il suo futuro. Qualora il ragazzo classe 2003 dovesse rifiutare le future offerte di trasferimento, allora l’Inter potrebbe addirittura decidere di ‘retrocederlo‘ in Under 23. L’Inter è stufa dell’atteggiamento di Palacios ed è pronta a prendere seri provvedimenti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie