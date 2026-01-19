Inter, Chivu non lo vede: pronta la ‘retrocessione’ in Under 23

Clamorosa decisione in casa Inter: il calciatore non gioca mai e si appresta ad essere retrocesso in Under 23.

L’Inter si gode il primato in classifica dopo la convincente vittoria sul campo dell’Udinese nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri, però, osservano con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di sfruttare eventuali occasioni e di cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Chivu.

Tra questi c’è sicuramente Tomas Palacios, attualmente fermo ai box per infortunio e fuori dal progetto tecnico-tattico dell’allenatore dell’Inter.

Palacios verso la retrocessione in Under 23: le ultime

Il 22enne argentino ha un buon mercato e, fin qui, è finito nel mirino di alcune compagini del campionato greco e turco. Attenzione, inoltre, anche a un possibile ritorno in patria con la casacca dell’Independiente Rivadavia.

Dalla decisione di Palacios dipenderà il suo futuro. Qualora il ragazzo classe 2003 dovesse rifiutare le future offerte di trasferimento, allora l’Inter potrebbe addirittura decidere di ‘retrocederlo‘ in Under 23. L’Inter è stufa dell’atteggiamento di Palacios ed è pronta a prendere seri provvedimenti.