CALCIOMERCATO ROMA CAGLIARDI NANDENZ LEEDS NEWCASTLE - Torna di moda per le squadre italiane il nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato davvero ad un passo dall'approdo al Cagliari nella sessione di mercato del gennaio scorso, ma alla fine l'affare non è andato in porto e i rossoblu hanno virato sul connazionaleOliva del Nacional di Montevideo. Adesso, in vista del calciomercato estivo, si è tornato a parlare del futuro del calciatore del Boca Juniors.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il Cagliari ha riattivato i contatti con l'entourage del calciatore, mentre è di oggi la notizia di una presa di informazioni preliminari da parte della, tramite il direttore sportivo degli 'Xeneizes', Nicolas(ex calciatore dei giallorossi). Ma i pericoli maggiori arrivano dall'Inghilterra: ildi Rafasi è messo sulle tracce di Nandez, così come ildi Marcelo, attualmente impegnato nella lotta per la promozione dallaalla. Club con ampia disponibilità economica che potrebbero soddisfarre tranquillamente la richiesta degli argentini per il cartellino del 23enne giocatore, che si aggira sui 20 milioni di euro.