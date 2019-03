CALCIOMERCATO MILAN RAIOLA KEAN MHITARYAN / Arrivano notizie più che interessanti dall'Inghilterra: Henrik Mkhitaryan potrebbe lasciare l'Arsenal al termine della stagione. Secondo quanto riporta il 'Daily Mirror', i Gunners sono intenzionati a cedere alcune pedine importanti, tra cui il fantasista, per finanziare il prossimo calciomercato.

L'addio sarebbe quasi certo se la squadra di Emery non dovesse approdare in

Prende così corpo una suggestione lanciata a gennaio: Mkhitaryan potrebbe essere più di un'idea per il Milan, che ha ottimi rapporto con il suo agente Mino Raiola. Gazidis, che conosce più che bene l'ambiente Arsenal, per ovvi motivi, potrebbe, poi, certamente favorire questa trattativa.

Calciomercato, Raiola a 'Ca Milan' come ai vecchi tempi

Mino Raiola, dopo la parentesi cinese, è tornato ad avere ottimi rapporti con il Milan. I suoi assistiti Donnarumma, Bonaventura e Abate potrebbero presto rinnovare i loro accordi con il club ma non va dimenticato il rumor di mercato più importante di questi ultimi giorni, che vorrebbe il Milan su Kaen, attaccante gestito dal procuratore e con un contratto in scadenza nel 2020. Mkhitaryan al momento è solo un'idea, un 'idea che ad oggi non sembra proprio impossibile

