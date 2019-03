Calciomercato Torino, Cairo progetta il ritorno di Ventura

CALCIOMERCATO TORINO VENTURA - Chiuse nel peggiore dei modi le ultime esperienze in panchina come Ct della Nazionale italiana e come allenatore del Chievo, Giampiero Ventura potrebbe decidere di cambiare ruolo nel calcio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, Urbanostarebbe pensando di riportarlo alcon il ruolo di direttore tecnico. Al suo fianco potrebbe essercicome direttore sportivo al posto di