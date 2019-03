ITALIA FINLANDIA KEAN / Una notte indimenticabile per Moise Kean: l'attaccante classe 2000 della Juventus ha esordito questa sera contro la Finlandia in Nazionale trovando anche la prima gioia con la maglia azzurra, diventando il secondo marcatore più giovane della storia dell'Italia. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'attaccante si è concesso al termine della partita ai microfoni della 'Rai': "Mi faccio sempre trovare pronto, mi alleno con continuità.

Il record? E' un motivo in più per lavorare, ci sono tanti record da battere. E io li voglio battere. Il ruolo? Dove vuole il mister gioco''

Cristiano Ronaldo come esempio: ''Accanto a lui puoi solo imparare, è un campione incredibile. Ogni giorno guardo e imparo''.

La maglia da titolare: ''Ho provato tanta emozione ed ero carico e motivato a sfruttare questa chance''.

L'esutlanza con Immobile: ''Ciro mi ha dato una grande palla, grazie a lui ho segnato. Ma anche grazie al lavoro di tutta la squadra''.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui