Serie A femminile, Juventus-Fiorentina: Allianz Stadium tutto esaurito!

SERIE A FEMMINILE JUVENTUS FIORENTINA ALLIANZ STADIUM / 'Allianz Stadium' tutto esaurito per Juventus Women-Fiorentina, attesa sfida scudetto in programma domani alle ore 15.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha annunciato il sold out: "Saranno circa 39 mila gli spettatori presenti alla gara (fra cui anche 121 tifosi viola nel Settore Ospiti). Il totale dei tagliandi, dovuto al fatto che non sono stati messi a disposizione Sky Box, Legends Club, Suites e Tribuna Stampa, conferma quindi una vera e propria corsa ad accaparrarsi il biglietto gratuito per la gara in fase di "prevendita" online, terminata nella giornata di oggi, sabato 23 marzo, alle 12". Domenica 24 marzo sarà dunque una data storica per il calcio femminile italiano: sarà stabilito, infatti, il nuovo record di presenze sugli spalti.