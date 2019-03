CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER SCAMBIO DYBALA ICARDI / Mauro Icardi via dall'Inter, ma non per andare alla Juventus. E soprattutto non in cambio di Paulo Dybala.

È il celebre direttore sportivo Pierpaoload anticipare l'epilogo della maxi-trattativa che sta infiammando queste settimane di un calciomercato ancora lontano, ma già in gran fermento. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Intervistato da 'Tuttosport', Marino commenta le voci sui contatti tra Inter e Juventus e sentenzia: "Dybala per Icardi sarebbe un colpo per entrambe le squadre, dal punto di vista del bilancio e tecnico. Ma sai perché l’affare non si farà mai? Entrambe penseranno di aver diritto ad un conguaglio e la cosa finirà così". Quale sarà quindi il futuro di Icardi secondo Marino? "Andrà in Spagna, o forse no, in Germania".

