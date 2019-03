INTER ICARDI DE VRIJ / Al margine dell'evento Inter Medical Meeting, Piero Volpi, medico sociale nerazzurro, si è concesso ai cronisti presenti per fare il punto sulle condizioni fisiche di Mauro Icardi che da due giorni è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, anche se ancora alle prese con un lavoro personalizzato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale nerazzurro: ''Ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di riatletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni.

Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo il percorso normale, così come accade per ognuno dei nostri giocatori: si inizia con un lavoro individuale, poi parziale con i compagni e alla fine avviene il rientro completo nel gruppo''.

Su Nainggolan e De Vrij: ''Il belga sta recuperando dal problema che ha avuto circa 15 giorni fa. Sta crescendo e stiamo completando il suo adattamento individuale. Così come per Icardi, valuteremo all'inizio della prossima settimana quando potrà tornare a lavorare completamente con il gruppo. Per De Vrij il medico dell'Olanda, con cui abbiamo un ottimo rapporto così come per tutti gli altri staff delle Nazionali, ci ha subito informato del suo fastidio. Dovrebbe però trattarsi solo di un affaticamento perché è stata eseguita anche un'ecografia che ha dato esito negativo".

