ITALIA FINLANDIA CHIELLINI / Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa al fianco di Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Finlandia. Il capitano azzurro ha dichiarato: "Il clima è ottimo ma come è sempre stato. Anche negli anni passati è stato così. Poi quando si sta 40-50 giorni insieme si crea qualcosa di magico. L'ambizione di questo gruppo è riuscire a provare queste emozioni tra un anno e mezzo. Ora cresceremo, ci sono queste partite che serviranno a staccare il pass".

NUOVO GIOCO - "C'è sempre possibilità di migliorare fin quando uno gioca.

Nuove cose da fare, nuove idee, nuove opportunità per me sono sempre uno stimolo in più e ho cercato sempre di imparare da allenatori e compagni. Sono stato fortunato ad avere grandi allenatori e sono contento di averne aggiunto un altro"

MANCINI - "Mancini ha dato serenità, fiducia e entusiasmo. Sono queste caratteristiche che hanno fatto svoltare dopo il periodo difficile che abbiamo passato. Ripartire in questo modo non era scontato".

KEAN - "Ha una forza incredibile e un attacco alla porta eccezionale. La sua dote principale è fare gol, poi deve crescere tanto: nella continuità soprattutto".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui