CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA / In scadenza di contratto tra un anno con il Manchester United, David de Gea continua ad essere al centro di numerose voci di calciomercato: i 'Red Devils' stanno cercando di prolungare il suo contratto ma la trattativa non è ancora arrivata al punto di svolta.

Colpa di una differenza tra domanda e offerta molto marcata: la società inglese è disposta ad arrivare ad un ingaggio settimanale di circa 400mila euro lordi, mentre l'entuorage del calciatore è partito da una richiesta di 600mila euro, come si legge sul 'Mirror'. Cifre importanti per l'estremo difensore spagnolo che con il ritorno in panchina di Zinedineè tornato ad essere acccostato al: il tecnico francese lo vorrebbe, infatti, al posto di Courtois. Nei mesi scorsi de Gea era stato accostato anche alla, con i bianconeri ovviamente interessati se il portiere dovesse svincolarsi il prossimo anno a parametro zero.