CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO LAZARO / Sprint del Napoli sul mercato. Come riporta 'Tuttosport', il Ds Giuntoli sta provando a stringere il cerchio per un doppio colpo: Lozano e Lazaro. Con l'agente dell'esterno del Psv, vale a dire Mino Raiola, i contatti sono sempre più intensi. Gli azzurri stanno accelerando perché sullo sfondo è comparso il Manchester United, pronto a presentare un'offerta economica maggiore al talento messicano. Per l'altro esterno, di nazionalità austriaca, c'è stato un incontro tra lo stesso Giuntoli e l'agente Hagmayr in occasione di Napoli-Salisburgo.

per le altre news di calciomercato. Per il classe '96, nei radar pure di Roma e Inter, l'vuole 25 milioni di euro. L'affare ha buonissime possibilità di andare in porto.

GLI ALTRI COLPI - In ottica mercato estivo, comunque, la società di Aurelio De Laurentiis ha in mente anche altri nomi anche più importanti, vedi Fornals del Villarreal, Veretout della Fiorentina e - come noto da tempo - Ciro Immobile della Lazio, ideale sostituto del probabile partente Mertens.

