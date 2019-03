CALCIOMERCATO INTER IBRAHIMOVIC ICARDI / Una vera e propria bomba di calciomercato che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso.

Calciomercato Inter, le ultime su Ibrahimovic-Icardi

Perché secondo quanto rimbalza dalla Spagna l'starebbe concretamente valutando la cessione di Mauroe, soprattutto, per sostituirlo potrebbe pensare ad un grande ex: Zlatan

A riferirlo è il portale iberico 'fichajes.net' che sottolinea l'impatto mediatico ed a livello commerciale che avrebbe lo svedese all'Inter, società molto attenta anche a questi aspetti soprattutto dopo l'avvento del gruppo Suning. Classe '81, attualmente sotto contratto con i Los Angeles Galaxy fino a fine 2019, Ibra aveva sfiorato il Milan e sarebbe molto tentato dalla possibilità di tornare in Europa, specialmente in Italia. A livello tecnico, inoltre, rappresenterebbe l'elemento ideale da inserire in rosa con un ruolo di secondo piano ed in grado di far crescere gli altri talenti in rosa, in particolar modo il giovane Lautaro Martinez che si sta dimostrando affidabile. Andranno valutate più che altro le condizioni fisiche del giocatore (che nonostante i recenti infortuni resta integro e lavora costantemente da grande professionista), mentre i costi sarebbero limitati al solo ingaggio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui