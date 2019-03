Qualificazioni Euro 2020, i risultati della serata: poker Olanda, Piatek c'è!

QUALIFICAZIONE EURO 2020 OLANDA BELGIO CROAZIA / Sono cominciate stasera per molte Nazionali le qualificazioni ad Euro 2020. In campo anche la Polonia, che in trasferta ha battuto l'Austria grazie ad un gol del solito Piatek. L'attaccante, partito in panchina, ha deciso il match. Successi anche per Belgio (contro la Russia), nonostante l'errore di Courtois, Olanda e Croazia. Perisic e compagni hanno faticato più del dovuto per avere la meglio dell'Azerbaigian.

Ecco tutti i risultati della serata:

Gruppo C

Olanda-Bielorussia 4-0

Irlanda del Nord-Estonia 2-0

Classifica:

Olanda e Irlanda del Nord 3, Germania* 0, Estonia* 0, Bielorussia 0

Gruppo E

Croazia-Azerbaigian 2-1

Slovacchia-Ungheria 2-0

Classifica: Slovacchia e Croazia 3, Galles* 0, Azerbaigian 0, Ungheria 0

Gruppo G

Austria-Polonia 0-1

Isreale-Slovenia 1-1

Macedonia del Nord-Lettonia 3-1

Classifica:

Macedonia e Polonia 3, Slovenia e Israele 1, Lettonia 0, Austria 0

Gruppo I

Belgio-Russia 3-1

Cipro-San Marino 5-0

Kazakistan-Scozia 3-0

Classifica: Cipro, Kazakistan e Belgio 3 punti, Russia 0, Scozia 0, San Marino 0

*una partita in meno

