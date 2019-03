p>CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR REAL MADRID /è nel mirino del Real Madrid. La notizia circola da qualche settimana ma proprio oggi pomeriggio è arrivata la conferma direttamente del suo agente., ai microfoni del quotidiano spagnolo AS, che ha annunciato anche l'interesse del Barça: "Ilvuole acquistarlo, ma anche il: chi, tra le due, convincerà l'Inter se lo porterà a casa".

"Se il Real Madrid vuole, può acquistarlo", ha aggiunto Halis, "ma ci sono agenti che agiscono come cannibali, provando a portare i calciatori nelle squadre che li cercano". La frecciata ha un obiettivo preciso: "Mino Raiola vuole confondere Skriniar, che però è un calciatore che appartiene alla nostra società, la Star&Friends. L'Inter ha sborsato 28 milioni per lui e, dopo sei mesi, il Manchester City ne offrì 55. Ora il suo valore è intorno ai 100 milioni". Secondo AS, il possibile addio di Varane, annunciato da L'Equipe questa mattina, faciliterebbe l'operazione: nuova telenovela in vista?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui