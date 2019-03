FREY / Sebastien Frey, ex portiere di Inter, Parma e non solo, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'Instagram' spiegando il perché sia scomparso dai social per un po' di tempo.

L'ex calciatore infatti è stato vittima di un brutto, che lo ha molto debilitato: "Mi sono assentato perché tre settimane fa sono stato ricoverato a causa di un virus. Questa situazione mi ha debilitato e ha rischiato di portarmi via da tutti voi. Ora che ho superato questa sfida, il prossimo obiettivo è tornare a camminare per tenere in braccio la mia bambina".

