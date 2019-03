Calciomercato Sampdoria, Vialli presidente: giorni decisivi

CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIALLI / E' in corso la trattativa per la cessione della Sampdoria da Massimo Ferrero al gruppo americano York Capital. Come riporta il 'Corriere dello Sport', è andato in scena ieri a Londra un nuovo incontro.

Presenti Gianluca, in corsa per la carica di presidente, e Federico, manager che cura gli affari europei del fondo americano.potrebbe restare come vice presidente, verso la conferma anchecome ds ecome allenatore. L'incontro decisivo potrebbe avvenire la prossima settimana. C'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta, il tutto dovrebbe chiudersi poco sotto i