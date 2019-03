CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI MERTENS CALLEJON MILIK / Il Napoli pensa già al futuro, puntando alla continuità tecnica del proprio progetto. La base che Ancelotti ha ereditato da Sarri è molto solida, i migliori giocatori vanno assolutamente blindati. Il 'Corriere dello Sport' riferisce delle trattative in corso per i rinnovi di contratto.

Discorsi avanzati per, per il prolungamento fino al, anche se la fumata bianca non c'è stata ancora: l'ultimo incontro con l'agente del polacco è avvenuto ala scorsa settimana. In scadenza 2021 anche l'altro polacco, anche se in questo caso la situazione è ancora di attesa. C'è da stringere i tempi invece per, in scadenza. Per lo spagnolo e il belga, si torna a parlare di allungamento dell'accordo, Ancelotti stravede per entrambi e tutti e due vogliono continuare in azzurro.