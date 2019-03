Calciomercato Inter, Icardi torna in campo: gli scenari per il futuro

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Parziale schiarita nei rapporti tra l'Inter e Mauro Icardi. L'ultimo incontro di ieri tra l'ad Marotta e l'avvocato Nicoletti, mediatore rappresentante dell'argentino in questa vicenda, ha sancito la momentanea fine delle ostilità. Questa mattina, il centravanti nerazzurro è atteso ad Appiano Gentile per riprendere ad allenarsi agli ordini di Luciano Spalletti. Come spiegato da 'Gazzetta dello Sport' e 'Corriere dello Sport', un rientro senza condizioni quello di Icardi.

La fascia di capitano resta ad, il club non ha prodotto alcun comunicato di scuse né per annunci di alcun tipo. Marotta, sul punto, è stato chiaro: soltanto dopo che Icardi avrà ripreso ad allenarsi e avrà chiarito con la squadra, altro passaggio fondamentale, potranno essere affrontati altri discorsi. Dal punto di vista del mercato, l'Inter ritrova un capitale tecnico e finanziario importante. Non vuole svendere Icardi, ma l'addio, secondo la 'Gazzetta dello Sport', sembra l'opzione più probabile. Tregua dunque fino a fine stagione, per la, poi arriveranno i saluti.