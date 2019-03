p>INTER ICARDI / La giornata di domani si preannuncia decisiva per le sorti della stagione dell'visto che finalmente potrebbe essere scritta la parola fine alla telenovela Icardi: l'attaccante argentino, dopo quasi un mese e mezzo di assenza, è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo e a mettersi a disposizione di Spalletti dopo un lunghissimo tira e molla con la dirigenza nerazzurra. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Un segnale importante con Icardi che potrà cosi ritornare ad allenarsi e sfruttare al meglio la sosta di campionato per poter recuperare il ritmo partita e e candidarsi ad una maglia da titolare già a partire dalla sfida in programma il 31 marzo contro la Lazio. In attesa di tornare ad essere protagonista in campo, l'argentino torna ad esserlo sui social. Dopo aver postato il Duomo colorato di nerazzurro dopo il trionfo nel derby della Madonnina contro il Milan, Maurito ha postato in questi minuti tre foto in bianconero che lo ritraggono con la maglia dell'Inter. E' partito il conto alla rovescia, Icardi è pronto a riprendersi l'Inter.

