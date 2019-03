CALCIOMERCATO NAPOLI PIATEK KOUAME' / Il Genoa si gode la vittoria contro la Juventus, che avvicina i rossoblu' alla salvezza.

Ne ha parlato Mario, ds dei liguri, in un'intervista a 'CalcioNapoli24 Tv': "La vittoria ci serviva tantissimo - ha spiegato - Non abbiamo vinto per una Juve appagata, ma perché abbiamo fatto una gran partita". Sul mercato: "? Per il momento è nostro. Contatti colci sono stati in passato, se gli interessa o meno dovete chiederlo a loro. Anche perc'è stato un contatto, ma non so come mai il Napoli non abbia poi trovato l'accordo con lui".

