CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO SIVIGLIA / Stefano Pioli è in scadenza e il divorzio con la Fiorentina a fine stagione è sempre più probabile. Per la sua eredità, come anticipato da Calciomercato.it, il club viola ha messo in pole Eusebio Di Francesco. L'ex tecnico della Roma è un vecchio pallino del Dg Corvino ed è ritenuto l'ideale per far compiere un ulteriore balzo di qualità alla squadra.

L'ostacolo al matrimonio è senz'altro rappresentato dallo stipendio di circa 3 milioni di euro netti che l'abruzzese ha da contratto, in scadenza nel, con la società capitolina, che lo ha esonerato dopo l'eliminazione dallaper mano del

Va poi tenuto in forte considerazione il fatto che per il 49enne di Pescara possano entrare in scena altri club con appeal, ambizioni e possibilità economiche maggiori rispetto a quello dei Della Valle. Uno di questi potrebbe magari essere il Siviglia. Gli andalusi hanno appena mandato via Machin, il quale ha pagato a caro prezzo l'uscita dall'Europa League causa ko con lo Slavia Praga, e sono alla ricerca di un allenatore (Caparros guiderà la squadra fino a giugno, ndr) per iniziare un nuovo ciclo. Di Francesco potrebbe essere il profilo ideale o comunque uno di quelli che i 'Rojiblancos' potrebbero prendere in esame, se non altro perché ora al timone della parte sportiva ha fatto ritorno Monchi, legatosi moltissimo a lui durante l'avventura alla Roma, lasciata ufficialmente il giorno dopo l'esonero proprio del tecnico.

