CALCIOMERCATO INTER DYBALA ICARDI DZEKO / Il campo ha detto che senza Mauro Icardi, Lautaro Martinez è comunque già pronto a sostenere l'attacco dell'Inter. Il 'Toro' classe '97 è il presente della squadra di Luciano Spalletti, ma anche il futuro della formazione nerazzurra che in questi giorni programma le mosse del calciomercato Inter estivo e lo fa valutando come completare il reparto offensivo proprio attorno a Lautaro. E per la coppia Marotta-Ausilio sono settimane di grande fermento, soprattutto attorno alla clamorosa idea di scambio tra Dybala e Icardi di cui Calciomercato.it vi aveva già anticipato i contorni.

Calciomercato Inter, scambio Dybala-Icardi e Dzeko: il punto

Perché dopo le schermaglie a distanza tra il Ds della Juventus Fabio Paratici ed il nuovo Ad interista Marotta e nonostante le parole del presidente Steven Zhang ("Icardi mai alla Juventus", ndr), starebbe prendendo sempre più piede questa ipotesi di trasferimento di 'Maurito' Icardi a Torino con Paulo Dybala a Milano. In nerazzurro ci sono molti estimatori della 'Joya' juventina che viene considerato l'elemento ideale per avviare la rifondazione post-Icardi insieme a Lautaro Martinez e la possibilità di imbastire uno scambio con maxi-plusvalenze a bilancio per entrambe le società è una soluzione che potrebbe accontentare tutti, scrive 'La Gazzetta dello Sport'. E visto che pure Ivan Perisic resta in uscita a fronte di un'offerta accettabile, ecco che in casa Inter le discussioni su Dybala si fanno sempre più ricorrenti.

Il tutto mentre secondo la 'Rosea' si sono già registrati altri contatti anche per Edin Dzeko, in scadenza con la Roma nel 2020 e probabile partente in estate. All'Inter sarebbe valutato come profilo ideale per sostituire Icardi completando il reparto con Lautaro e al netto dell'affare Dybala. Il problema sta nella valutazione fatta da parte dei giallorossi che non scendono sotto i 30 milioni di euro per il bosniaco fresco 33enne.

