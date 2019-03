CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD REAL MADRID / Con il ritorno di Zidane in panchina la dirigenza del Real Madrid è pronta a costuire una grande squadra in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi principali del club spagnolo ci sarebbe Eden Hazard, fantasista del Chelsea di Maurizio Sarri.

Stando a quanto riferito dal portale belga 'HLN' da Londra sarebbe stata rifiutata un'offerta da ben 82 milioni di euro per il numero 10 delformulata da parte proprio del Real Madrid. Il club inglese, stando invece ai media britanici, non lascerà partire il suo fenomeno per una cifra inferiore ai 100-120 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI