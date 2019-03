MILAN INTER CARESSA ICARDI / Non mancano le polemiche in casa Inter dopo la vittoria nel derby di stasera contro il Milan. A far discutere, infatti, è la mancanza di reazioni social da parte di Mauro Icardi (sempre molto attivo sui suoi profili ufficiali) dopo la vittoria.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, Fabio, noto giornalista di 'Sky', ha detto la sua in diretta televisiva: "Non twittare nulla dopo questa vittoria mi sembra una pochezza. Se hai sempre usato i social bastava una frase come "grandi ragazzi". Se fossi un leader del gruppo, come Spalletti, dopo questo gesto non vorrei più vederlo". Anche Andreaha epresso la sua opinione: "Vogliono che si parli di loro, che ci si chieda perché non hanno pubblicato nulla".