MILAN INTER BIGLIA KESSIE / Clamorosa lite in panchina tra Biglia e Kessie nel secondo tempo di Milan-Inter. Intervistati insieme ai microfoni di 'Sky Sport', i due centrocampisti hanno fatto chiarezza sull'episodio, scusandosi con società e tifosi. Queste le parole dell'ivoriano: "È stato un episodio causato dall'adrenalina della partita. In quel momento avevo solo voglia di vincere ed ero nervoso e deluso per la sostituzione.

Chiedo scusa a Lucas, che ha maggiore esperienza di me. Devo solo imparare da lui. Ho chiesto scusa a tutti: dai compagni ai tifosi all'allenatore". Pronte le scuse anche da parte dell'argentino: "Sono più grande di lui e dovevo capire il momento in cui è uscito. Lui sa perché gli ho detto delle cose, non c'è nessun problema. Come ha dettoabbiamo fatto una figuraccia. Ci scusiamo con il mister e con società e tifosi. Mi vergogno per quanto successo, può succedere e avendo più anni di Frank sono il primo responsabile".