MILAN INTER MAROTTA / Primo derby di Milano da dirigente dell'Inter per Beppe Marotta. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'amministratore delegato nerazzurro ha presentato l'attesissima sfida contro il Milan di Rino Gattuso: "Il derby ha un sapore speciale ovunque, il Milan è avanti in classifica e le motivazioni sono molto forti. La partita di giovedì ha lasciato grande amarezza. C'è un piccolo dato da sottolineare però, ovvero la mancanza di nove titolari nella rosa di Spalletti, anche se non voglio trovare alibi. Oggi avremo la possibilità di cancellare quella serata e cercare di trovare la serenità per farci riprendere un cammino importante".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Inevitabile parlare anche del caso: "Avete detto tantissime cose voi, non voglio più dilungarmi. Noi ci aspettiamo che il caso si risolva. Non so se verrà allo stadio, ma la sua presenza è relativa. Il rientro? Affronteremo questo aspetto, ma in questa sede non voglio fare altre analisi. Ce le teniamo per noi. Tutte le componenti vogliono risolvere questo problema. L'ottimismo nasce dal fatto che persone intelligenti debbano adoperare il buon senso. La nostra speranza è quella di ritrovare un giocatore importante che ha dato molto all’Inter e fa parte di un organico importante, che merita anche il suo apporto. Ma ci sono delle decisioni prese, che ovviamente porteremo avanti. Stasera siamo qui in attesa di uno spot importante per il nostro calcio: non voglio parlare in questa sede di questo argomento delicato, forse ci vorrebbe un'ora. Abbiate il senso di capire che siamo tutti concentrati su questa partita".