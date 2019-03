MILAN INTER BERLUSCONI GATTUSO/ Da sempre Silvio Berlusconi, attuale patron del Monza ed ex presidente del Milan, dispensa consigli tattici ai suoi allenatori.

Anche in questo caso, come riportato da 'Sport Mediaset', nonostante non sia più alla guida del club rossonero, l'imprenditore ha voluto dire la sua sulla sfida di domani della squadra di Gattuso contro l'Inter: "Se mettessero Jesusdietro le due punti la partita sarebbe nelle mani del Milan". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Berlusconi ha poi ribadito: "Vincerebbero i rossoneri con più di un gol di scarto".

