p>NAPOLI INSIGNE INFORTUNIO / Arrivano brutte notizie in casaper Carlo: all'indomani della sconfitta indolore disi sono sottoposti ad accertamenti per valutare le proprie condizioni fisiche in seguito ad alcuni problemi accusati nella trasferta austriaca. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come reso noto dalla dirigenza del Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale, Insigne ha rimediato una elongazione dell'adduttore destro: i tempi di recuperi sono stimati in 3 settimane. Stesso periodo di stop anche per Chiriches che ha accusato una distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Diawara ha invece riportato un'infrazione dell'osso navicolare del piede destro: le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.

