AJAX JUVENTUS GOUKA CHAMPIONS / Sorteggio Champions sulla carta favorevole alla Juventus che nell'urna di Nyon ha pescato l'Ajax per i quarti di finale della competizione. Accoppiamento benevolo se si considera il valore delle due rose, ma i 'Lancieri' non possono essere presi sottogamba. Ne sa qualcosa il Real Madrid che è uscito con le ossa rotta dal doppio confronto con la compagine di ten Hag. In esclusiva a Calciomercato.it il giornalista di Algemeen Dagblad Mikos Gouka ha svelato i segreti dell'Ajax e detto la sua sulla sfida con i bianconeri. "L'Ajax è sicuramente la sorpresa della Champions - ha esordito il cronista olandese -, nessuno si aspettava di vederla tra le prime 8 di Europa e che potesse battere il Real Madrid".

Un'impresa riuscita grazie all'entusiasmo della gioventù di una squadra che fa della qualità il suo punto di forza: "Sicuramente è un gruppo con una qualità elevata, pieno di giocatori giovani e di talento come de Jong che è andato al Barcellona. E' una squadra che ha facilità a fare gol (ben 88 nelle 25 gare di campionato, ndr) e a rendersi pericolosa.

Calciomercato Juventus, esclusivo Gouka: "de Ligt in bianconero, molto probabile"

Dall'altro lato proprio essere formata per lo più da giovani è uno dei difetti: nelle fasi finali della Champions serve esperienza a livello internazionale e alla squadra di ten Hag questo manca".

Ajax-Juventus è anche una sfida amarcord: due le finali di Champions (o coppa Campioni) tra i precedenti con una vittoria per parte. La più recente è quella del '96 con il successo dei bianconeri ai calci di rigore: "Non ci sono analogie tra quella sfida e quella di quest'anno - spiega Gouka -. L'Ajax di allora era una delle squadre più forti di Europa, arrivava dalla vittoria in Champions dell'anno prima contro il Milan, era costruita con giocatori importanti. L'Ajax di oggi, invece, è una squadra di giovani".

Diverso il caso della Juventus che è tra le favorite per la vittoria finale: "Sì, la vedo in pole insieme al Liverpool. Contro l'Atletico Madrid i bianconeri sono stati impressionanti. Hanno fatto qualcosa di fantastico: erano già un'ottima squadra, poi è arrivato anche Ronaldo".

Chiusura sul calciomercato con Gouka che vede colorato di bianco e nero il futuro di de Ligt: "Secondo me ha molte possibilità di arrivare in Italia ed essere acquistato dalla Juventus. E' un difensore del '98, può essere paragonato a de Vrij: l'approdo in bianconero sarebbe un grande salto in avanti per la sua carriera".

