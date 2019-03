INTER EINTRACHT D'AMBROSIO / Dopo Champions e Coppa Italia, l'Inter dà l'addio anche all'Europa League. Danilo D'Ambrosio analizza l'eliminazione per mano dell'Eintracht dopo la sconfitta per 1-0 di questa sera contro i tedeschi: "E' mancata la necessaria lucidità dopo il loro vantaggio. La necessità di fare due gol ci ha messo fretta, portandoci a fare delle scelte sbagliate in campo.

Il derby contro il Milan è la partita che volevamo, può permetterci di riscattarci dopo un momento difficile come quello di stasera - ha dichiarato il terzino nerazzurro in zona mista - Fallimento senza quarto posto? Sono tranquillo, conosco lo spessore di questa squadra. Stasera non abbiamo fatto bene, però sono sicuro che ci qualificheremo per la Champions League. Le assenze? Eravamo undici in campo, a prescindere dai nomi. Se ci sono undici maglie nerazzurre vuol dire che sono pronte per giocare.? Questa domanda è molto ricorrente. Ma è una questione che sta gestendo la società: noi dobbiamo solamente scendere in campo e fare del nostro meglio".