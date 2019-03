CALCIOMERCATO JUVENTUS SZOBOSZLAI - Il Napoli cerca il pass per i quarti di finale di Europa League nella trasferta austriaca contro il Salisburgo dopo il 3-0 dell'andata in casa.

Spettatrice interessata alla 'Red Bull Arena' sarà la: come appreso da Calciomercato.it , infatti, gli osservatori della 'Vecchia Signora' visioneranno la prestazione di Dominik, 18enne centrocampista ungherese che una settimana fa rimase in panchina ma che stasera dovrebbe fare il suo debutto nella competizione. Il giovane talento magiaro era finito sulla lista dianche se il suo agente ai nostri microfoni dichiarò nei mesi scorsi che non è in programma una sua cessione immediata in estate