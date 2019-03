JUVENTUS UEFA RONALDO SQUALIFICA / Una notte epica, da re, che passerà alla storia, ma macchiata purtroppo proprio nel finale da un gesto sicuramente evitabile e che, dopo aver fatto in pochi istanti il giro di tutto il pianeta, rischia ora di avere anche conseguenze pesanti per Cristiano Ronaldo e la Juventus.

La tripletta con cui CR7 ha schiantato l'Atletico Madrid portando la 'Vecchia Signora' ai quarti di finale di Champions League, infatti, è stata seguita da quell'esultanza provocatoria con le mani verso i testicoli da parte del fenomeno portoghese che ha voluto così fare il verso al gestaccio che il tecnico avversario Diegoaveva fatto all'andata e per il quale lo stesso 'Cholo' fu multato.

Secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport' e confermano anche in Spagna, l'UEFA aprirà un'indagine sull'episodio: il pericolo di una multa è concreto, ma se dovesse essere considerato un gesto irridente nei confronti dei tifosi dell'Atletico (fisicamente era rivolto verso lo spicchio di stadio occupato dai sostenitori della squadra ospite) potrebbe scattare anche una squalifica. Intanto i quotidiani iberici bacchettano il fuoriclasse. 'As' in particolare sentenzia: "Così hai rovinato la tua notte".

