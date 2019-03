SALISBURGO NAPOLI ROSE / Il Salisburgo è chiamata ad una vera e propria impresa dopo il 3-0 rimediato al San Paolo contro il Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico della formazione austriaca Marco Rose ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani alle ore 18.55. Presente anche l'inviato di Calciomercato.it Ciro Troise che ha seguito tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.

- Largo ai giovani: ''Giocherà Mwepu, ha delle abilità straordinarie, ha giocato anche in Nazionale con lo Zambia, non metteremo pressione. Tutto ciò vale anche per Szoboszlai. La mia squadra ha grandissimo carattere e mentalità, le parole della stampa napoletana mi rendono orgoglioso, abbiamo fatto vedere la nostra identità, me la godo, mi arrabbio poco anche se ci sono momenti in cui tutto non va come deve andare''.

- La forza del Napoli: "E' una grandissima squadra, anche con Sarri lo è stata, gli azzurri hanno sempre realizzato un calcio propositivo, Carlo si muove sullo stesso binario, hanno una chiara idea di gioco, fanno bene anche in fase di non possesso.

Hanno tanti giocatori validi, d'altissima qualità, Carlo sa scegliere il modo giusto per metterli in campo".

- La preparazione alla gara: "Giocheremo come sempre, col nostro stile di gioco, non abbiamo fatto tanto male a Napoli visto anche le domande che mi state facendo sulle possibilità di farcela, domani non possiamo commettere gli errori del San Paolo dove abbiamo realizzato anche 20 tiri in porta. Ci vuole anche un po' di fortuna, mi meraviglia che dopo il 3-0 dell'andata c'è ancora così anche a Napoli una sensazione così forte per la nostra rimonta".

- Capitolo Junuzovic: "Non abbiamo sbagliato niente con lui, nella partita contro il Club Brugge ha ricevuto un colpo molto forte al retto femorale e sono emersi dei problemi, poi si è allenato, si sentiva bene e ha giocato, domenica ha sentito dei dolori e si è evidenziato che avesse ancora liquido nel muscolo, non vogliamo rischiarlo domani, abbiamo bisogno di lui, abbiamo altri giocatori che potranno scendere in campo".

- Allan: "E' un grandissimo giocatore, sono molto contento della convocazione in Nazionale brasiliana. Guldbrandsen? Ha avuto tre occasioni all'andata nel secondo tempo, Meret ha fatto delle parate incredibili ma non voglio parlare troppo dei singoli, abbiamo anche tanti altri attaccanti validi. Dopo la partita di Napoli abbiamo parlato di ciò che sbagliato, di cosa dobbiamo migliorare, abbiamo la speranza di farcela, sarà difficile, vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi"

- La rimonta è possibile? "Penso che tante cose devono funzionare per poter ribaltare il risultato dell'andata e qualificarci al prossimo turno, vogliamo fare una grande prestazione, faremo giocare anche dei giovani visto che abbiamo degli infortunati e poi vediamo cosa ci porta la serata. Deve succedere tanto dalla nostra parte, l'aspetto più importante è non subire gol, dobbiamo fare come la Juve, sappiamo tutti che è difficile, un po' di speranza c'è".

