CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE / La Lazio è al lavoro per il mercato della prossima stagione. Uno dei primi obiettivi è Adekanye, attaccante 20enne del Liverpool.

Il giovane nigeriano è da tempo nel mirino dei biancocelesti ed è in scadenza a giugno con i Reds. Secondo il 'Corriere dello Sport', avrebbe rifiutato la controproposta degli inglesi per il rinnovo. La Lazio ha rilanciato, non si conoscono i dettagli dell'offerta ma di sicuro si aggirerà almeno intorno al milione di euro, se non oltre, di ingaggio.